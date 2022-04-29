Пожар разгорелся в поле у кемеровской деревни

По данным региональных борцов с огнем, тревожный сигнал о пожаре в поле возле кемеровской деревни Сухово поступил в ведомство в 11:48, после чего на место незамедлительно на автоцистерне выехала группа пожарных из четырех человек.

Собеседница уточнила AVOKADO, что на момент обращения в 16:20 открытое горение полностью ликвидировано. Информации о пострадавших нет, добраться до жилых строений разрушительный огонь не успел. Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам.