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Пожар разгорелся в многоэтажном доме в кемеровской Кедровке

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Огонь охватил жилое многоквартирное здание в одном из районов кузбасской столицы. Информацию об инциденте горожане распространили в Сети.

Публикация о происшествии появилась в одном из крупнейших сообществ с новостями Кемерова в Сети. Текст записи представляет собой только месторасположение случившегося в городе инцидента. Однако кроме него очевидец также распространил и ролик, на которой запечатлены скопившиеся у дома горожане и машины специалистов экстренных служб.


Редакция AVOKADO обратилась за комментарием по ситуации в пресс-службу ГУ МЧС Кузбасса, где корреспонденту издания подтвердили факт происшествия, уточнив, что случился пожар улице Новостроевской. Сам сигнал о возгорании поступил пожарным в 15:18. К моменту прибытия специалистов МЧС жильцы дома успели эвакуироваться самостоятельно. Рапорт о ликвидации огня был направлен огнеборцами на базу в 16:20.


Общая площадь распространения пламени составила 30 квадратных метров. В пресс-службе ведомства также уточнили, что из-за пожара были повреждены балкон, обрешетка крыши над ним и пластиковое окно.

Да!
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