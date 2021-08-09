Пожар разгорелся в многоэтажном доме в кемеровской Кедровке

Публикация о происшествии появилась в одном из крупнейших сообществ с новостями Кемерова в Сети. Текст записи представляет собой только месторасположение случившегося в городе инцидента. Однако кроме него очевидец также распространил и ролик, на которой запечатлены скопившиеся у дома горожане и машины специалистов экстренных служб.

Редакция AVOKADO обратилась за комментарием по ситуации в пресс-службу ГУ МЧС Кузбасса, где корреспонденту издания подтвердили факт происшествия, уточнив, что случился пожар улице Новостроевской. Сам сигнал о возгорании поступил пожарным в 15:18. К моменту прибытия специалистов МЧС жильцы дома успели эвакуироваться самостоятельно. Рапорт о ликвидации огня был направлен огнеборцами на базу в 16:20.

Общая площадь распространения пламени составила 30 квадратных метров. В пресс-службе ведомства также уточнили, что из-за пожара были повреждены балкон, обрешетка крыши над ним и пластиковое окно.