Пожар разгорелся в кузбасском поселке из-за электрогазосварщиков

Вчера в четверг, 14 июля, в 17:32 борцы с огнем получили сигнал о пожаре в переулке Цветочный в поселке Рассвет, что находится в Новокузнецком муниципальном округе. К прибытию четырех пожарных и одной автоцистерны огонь полностью объял хозяйственную постройку из бруса.

В результате ЧП у строения внутри и снаружи выгорели стены на площади 9 "квадратов". Ликвидировать пламя удалось только к 17:52. Предварительно, всему виной нарушение правил безопасности при проведении электрогазосварочных работ.