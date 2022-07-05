Пожар разгорелся в гаражах в центре Кемерова

Вчера вечером 4 июля в гаражах на улице Черняховского в городе Кемерово разгорелся пожар, о чем журналисту AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу. По данным борцов с огнем, в ведомство сигнал поступил в 19:29. На тушение были направлены семеро человек на двух автоцистернах.
– На момент прибытия горел цельнометаллический гараж внутри открытым пламенем. Также была угроза распространения огня. В результате обгорели вещи и мусор на площади 24 "квадрата", – уточнила собеседница.
Отмечается, что распространение пламени все-таки удалось предотвратить. Предварительно, огонь возник из-за неосторожного обращения с огнем.
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