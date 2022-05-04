Пожар разгорелся в гаражах у мариинского ликеро-водочного завода

В Сети интернет-пользователи рассказали, что неподалеку от мариинского ликеро-водочного завода разгорелся серьезный пожар. Судя по опубликованным кадрам, огонь возник на территории, которая похожа на гаражный кооператив.

За комментарием по случившемуся журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где факт возгорания подтвердили. По данным пожарных, сигнал об инциденте поступил в ведомство накануне 3 мая в 19:00 по местному времени. На тушение на трех автоцистернах выезжали девять человек.

– На момент прибытия первого подразделения бесхозное строение горело изнутри открытым пламенем. В результате обгорела и обрушилась обрешетка крыши, а также стены внутри и снаружи, – уточнили в МЧС.

Общая площадь возгорания составила 60 м². По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Обошлось без пострадавших. Установлено, что до спиртзавода разрушительное пламя так и не добралось.