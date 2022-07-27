Пожар разгорелся в частном доме киселевчан

Накануне вечером в 20:03 в частном жилом доме на улице Визирная в Киселевске разгорелся пожар, на тушение которого выезжали пять человек и одна автоцистерна, о чем AVOKADO рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу.

К прибытию первого подразделения снаружи дома горела стена. Как итог: пламя частично уничтожило стену и обрешетку крыши на площади 10 метров квадратных. В результате ЧП никто не пострадал. Причина происшествия до сих пор не установлена, пострадавших нет. Огонь удалось ликвидировать в 20:23 по местному времени.