Пожар разгорелся в автоцентре Новокузнецка

Сигнал о возгорании автоцентра на улице Вокзальная в Куйбышевском районе поступил на пульт пожарных сегодня утром в 9:29. На тушение были направлены пять единиц пожарной охраны, уточнили корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

На текущий момент известно, что огонь удалось локализовать. Специалисты экстренных служб продолжают выполнять свою работу. Находившиеся в помещении люди эвакуировались самостоятельно до их прибытия.

Напомним, что накануне "КамАЗ" с грузом сгорел на трассе под Кемеровом.