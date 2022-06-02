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Пожар разгорелся в автоцентре Новокузнецка

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В южной столице Кузбасса утро четверга, 2 июня, выдалось неспокойным: огонь охватил автоцентр на улице Вокзальная в Куйбышевском районе, что не на шутку встревожило горожан.

Сигнал о возгорании автоцентра на улице Вокзальная в Куйбышевском районе поступил на пульт пожарных сегодня утром в 9:29. На тушение были направлены пять единиц пожарной охраны, уточнили корреспонденту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.


На текущий момент известно, что огонь удалось локализовать. Специалисты экстренных служб продолжают выполнять свою работу. Находившиеся в помещении люди эвакуировались самостоятельно до их прибытия.


Напомним, что накануне "КамАЗ" с грузом сгорел на трассе под Кемеровом.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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