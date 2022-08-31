Пожар разгорелся на частном участке в Анжеро-Судженске

Пламя вспыхнуло на улице Болотная в Анжеро-Судженске сегодня под утро в 4:18 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу, на момент прибытия первого подразделения пожарных в хозяйственной постройке наблюдалось задымление. В результате огонь повредил потолочное перекрытие объекта и захватил стену дома.

Площадь возгорания составила 3 "квадрата". Предварительная причина связана с нарушением правил монтажа электрооборудования Данных о пострадавших нет. К тушению привлекались восемь человек и две единицы техники.