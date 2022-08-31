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Пожар произошел в здании исправительной колонии в Шерегеше

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В Кемеровской области в здании исправительной колонии строгого режима, которая находится на территории Шерегеша, произошло огненное ЧП. Корреспондент AVOKADO выяснил подробности случившегося.

Сегодня в среду, 31 августа, произошло возгорание в одном из корпусов закрытой исправительной колонии строгого режима №4, что находится в Шерегеше. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о ЧП поступил в 11:12, на тушение были отправлены шесть человек и две автоцистерны.

– Загорелось неэксплуатируемое здание. Ликвидировать возгорание удалось в 11:37. Причины устанавливаются, – сообщили корреспонденту в экстренных службах региона.

Информации о пострадавших нет.


Стоит отметить, что решение о закрытии колонии было принято властями еще весной 2018 года. По мнению чиновников, тюрьма оказывала негативное влияние на имидж горнолыжного курорта.

Да!
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