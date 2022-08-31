Пожар произошел в здании исправительной колонии в Шерегеше

Сегодня в среду, 31 августа, произошло возгорание в одном из корпусов закрытой исправительной колонии строгого режима №4, что находится в Шерегеше. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о ЧП поступил в 11:12, на тушение были отправлены шесть человек и две автоцистерны.

– Загорелось неэксплуатируемое здание. Ликвидировать возгорание удалось в 11:37. Причины устанавливаются, – сообщили корреспонденту в экстренных службах региона.

Информации о пострадавших нет.

Стоит отметить, что решение о закрытии колонии было принято властями еще весной 2018 года. По мнению чиновников, тюрьма оказывала негативное влияние на имидж горнолыжного курорта.