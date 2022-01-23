Пожар произошел в одном из отделении банка Кемерово

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В центре Кузбасса минувшей ночью на крупной улице города горожане заметили несколько машин скорой помощи, пожарных и полицейских. Местные испугались от происходящего.

В Кемерове по улице Ленина 76 в здании банка произошло возгорание.

Подписчица в социальных сетях разместила фото, на котором изображено несколько машин оперативных служб. Правда что произошло именно, местная жительница не поняла.

— 4 пожарные машины, скорая, полиция. Непонятно что происходит...,— написала автор фото под постом.

Как сообщает МЧС журналистам VSE42.Ru , произошло возгорание в одном из отделений банка. В результате сгорел утеплитель на площади 2 квадратных метра в наружном перекрытии козырька.


Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 17 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет, причины случившегося уточняются, сообщает МЧС по Кемеровской области.



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