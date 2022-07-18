Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в кузбасском городе

Ранним утром в воскресенье, 17 июля, огонь охватил квартиру в жилом пятиэтажном доме на проспекте Текстильщиков Ленинск-Кузнецкого городского округа. Сигнал о ЧП поступил в ГУ МЧС по Кузбассу в 5:46 по местному времени. К тушению привлекались 13 человек и три единицы техники.

– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на втором этаже шел дым. Эвакуация жильцов не потребовалась. В результате пожара в комнате обгорели мебель и вещи на площади 6 "квадратов" – сказали корреспонденту AVOKADO в экстренных службах региона.

Ликвидировать пламя удалось в 06:02. В результате пожара никто не пострадал. Предварительно установлено, что ЧП возникло из-за неосторожного обращения с огнем.