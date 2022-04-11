Пожар произошел в квартире кузбасского жилого дома

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В кузбасском многоквартирном доме из-за неосторожности жильцов разгорелся пожар. В региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO раскрыли подробности произошедшего.

Сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Дзержинского в Калтанском городском округе поступил пожарным в минувшее воскресенье в 11:53 по местному времени. После звонка на тушение незамедлительно выдвинулись 14 борцов с огнем на трех автоцистернах.

На момент прибытия из окна квартиры на третьем этаже шел дым. В результате в комнате обгорел пол и закоптилась стена. Общая площадь пожара не превысила 1 м², – рассказали AVOKADO в ведомстве.

Полностью ликвидировать пламя удалось только в 12:03. Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Да!
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