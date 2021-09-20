Пожар произошел в кемеровском студенческом общежитии

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В одном из районов Кемерова произошел пожар. Возгорание возникло на первом этаже студенческого общежития.

В социальных сетях жители кузбасской столицы сообщили об инциденте в общежитии по адресу улица Цимлянская, 6а, в Рудничном районе города. По словам очевидцев, возгорание возникло в одной из комнат на первом этаже здания.


Согласно опубликованным в Сети кадрам с места событий, на месте работают сотрудники МЧС. При этом слышно пожарную тревогу.


Согласно данным ГУ МЧС по Кузбассу, в настоящее время возгорание ликвидировано. Из здания самостоятельно эвакуировались девять человек. В результате инцидента в одной из комнат обгорели вещи на площади шесть квадратных метров. Всего к тушению привлекались семь единиц техники.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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