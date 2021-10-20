Пожар произошел в кемеровском многоквартирном доме

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В одной из многоэтажек в Кировском районе Кемерова произошло возгорание, которое привело к массовой эвакуации. Подробности инцидента журналисту AVOKADO сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Как сообщается, о пожаре в доме по улице Леонова стало известно накануне днем. Первые прибывшие на место пожарные зафиксировали дым, который шел из окна квартиры на первом этаже Отмечается, что до прибытия сотрудников МЧС самостоятельно смогли эвакуироваться 18 жильцов многоэтажки, включая 6 детей. С помощью спецсредств спасатели по лестнице вывели еще одного человека.


В результате инцидента в квартире обгорела мебель на площади два квадратных метра. Полностью ликвидировать возгорание удалось через восемь минут после вызова.


По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Да!
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