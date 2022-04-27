Пожар произошел в кемеровском частном секторе на Южном

На момент прибытия пожарных пламя полностью объяло хозяйственные постройки. О возгорании на участках частных домов на Пионерском тупике в городе Кемерово в ведомстве узнали в 21:35. До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались четыре человека.

– В результате обгорела деревянная обрешетка крыши дома, частично уничтожена кровля веранды и стены гаража, бани, беседки, сарая, обшивка теплицы сгорела полностью. Общая площадь воспламенения 135 "квадратов", – уточнили в ГУ МЧС по Кузбассу.

Борцам с огнем предстоит установить причину пожара. Полностью потушить очаги удалось только в 22:06. Никто не пострадал.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что неисправная печь стала причиной ночного пожара в Улусе, площадь которого составила 101 м².