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Пожар произошел в кемеровском частном секторе на Южном

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В столице Кузбасса минувшим вечером вспыхнуло пламя в домах в частном секторе. В экстренных службах региона AVOKADO прокомментировали инцидент.

На момент прибытия пожарных пламя полностью объяло хозяйственные постройки. О возгорании на участках частных домов на Пионерском тупике в городе Кемерово в ведомстве узнали в 21:35. До прибытия специалистов самостоятельно эвакуировались четыре человека.

В результате обгорела деревянная обрешетка крыши дома, частично уничтожена кровля веранды и стены гаража, бани, беседки, сарая, обшивка теплицы сгорела полностью. Общая площадь воспламенения 135 "квадратов", – уточнили в ГУ МЧС по Кузбассу.

Борцам с огнем предстоит установить причину пожара. Полностью потушить очаги удалось только в 22:06. Никто не пострадал.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что неисправная печь стала причиной ночного пожара в Улусе, площадь которого составила 101 м².

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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