Пожар произошел в двухквартирном доме близ Кемерова

Инцидент произошел накануне, 9 августа, в деревне Мозжуха Кемеровского округа. В экстренные службы поступил сигнал о пожаре в частном доме на две квартиры, расположенном на улице Береговой.

Как рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу, прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что из окна одной из квартир идет дым. Тушением возгорания занимались 11 человек и четыре единицы техники. В результате пожара пострадали мебель и вещи в одной из комнат. Пострадавших в результате инцидента нет.

Причина появления огня в доме будет определена специалистами.