Пожар произошел в частном доме в Кемерове

В социальных сетях появились кадры, на которых горит жилой дом в селе Ягуново. Ими поделился один из подписчиков паблика. Комментаторы отметили частоту пожаров в данной местности.
Инцидент произошел 17 января в 20:11 на улице Масальская Кемеровского городского округа.
— Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 26 человек и 7 единиц техники, — сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Данных о пострадавших нет.
Напомним, ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала о пожаре в многоквартирном кемеровском доме.
Фото: ВКонтакте/ "Инцидент Кемерово"
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