Пожар произошел утром в кемеровском жилом доме

В понедельник, 22 ноября, в 6:03 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании, произошедшем в частном жилом доме в кемеровской Ягуновке. На место выехали десять спасателей на трех спецмашинах. На момент их прибытия внешние признаки горения отсутствовали, однако из дома самостоятельно пришлось эвакуироваться двум жильцам.

— В результате обгорела стена внутри дома и деревянное перекрытие между первым и вторым этажами, — рассказали Avoka.do в ГУ МЧС по Кузбассу.

Всего пожар распространился на площади четыре квадратных метра. Предварительной причиной произошедшего специалисты называют нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Никто не пострадал, отметили в ведомстве.