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Пожар произошел у кемеровского гаражного кооператива на ФПК

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Фото:  

Неподалеку от кемеровских гаражей в районе ФПК произошел пожар, который очевидцам удалось заснять на камеру.

В Сети жители кузбасской столицы поделились видео, на которое попал пожар в микрорайоне ФПК. На опубликованных кадрах заметно, что густой дым охватил территорию посреди пустыря. Можно предположить, что загорелась сухая трава.

– Там же гаражи еще, – прокомментировал автор поста.

За подробностями о произошедшем журналист AVOKADO обратился в экстренные службы региона, где факт воспламенения в обозначенном районе подтвердили. Собеседница указала, что огонь возник еще вчера, 16 мая, на улице Свободы. В ГУ МЧС сигнал от очевидцев поступил в районе 18:00. Тогда на тушение были направлены три специалиста на одной автоцистерне.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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