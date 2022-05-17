Пожар произошел у кемеровского гаражного кооператива на ФПК

В Сети жители кузбасской столицы поделились видео, на которое попал пожар в микрорайоне ФПК. На опубликованных кадрах заметно, что густой дым охватил территорию посреди пустыря. Можно предположить, что загорелась сухая трава.

– Там же гаражи еще, – прокомментировал автор поста.

За подробностями о произошедшем журналист AVOKADO обратился в экстренные службы региона, где факт воспламенения в обозначенном районе подтвердили. Собеседница указала, что огонь возник еще вчера, 16 мая, на улице Свободы. В ГУ МЧС сигнал от очевидцев поступил в районе 18:00. Тогда на тушение были направлены три специалиста на одной автоцистерне.