Пожар произошел ранним утром в многоквартирном доме в Мысках

Утром в среду, 10 августа, жители города Мыски сообщили спасателям о пожаре в многоквартирном доме на улице Восточная. Сигнал поступил в ГУ МЧС по Кузбассу в 6:07, тогда же на место оперативно выдвинулись шесть пожарных и две автоцистерны.

– К прибытию первого подразделения из окна на пятом этаже шел дым. В результате в комнате обгорела техника и мебель на площади 1 квадратный метр, никто не пострадал, – уточнили AVOKADO в экстренных службах.

Пламя было полностью ликвидировано спустя 9 минут в 6:16. Специалисты предварительно установили, что огонь возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.