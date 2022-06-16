Пожар произошел ночью в кемеровских гаражах

Минувшей ночью в 23:42 в ГУ МЧС по Кузбассу поступил тревожный сигнал о пожаре в кемеровском гаражном кооперативе "Надежа – БИС". На момент прибытия пламя охватило один из гаражей. В ведомстве также отметили AVOKADO, что транспорт в железном боксе не находился, но были вещи, которые в результате и обгорели. Общая площадь возгорания составила всего два "квадрата".

На тушение выезжали семь человек на двух автоцистернах. Полностью ликвидировать возгорание им удалось в 23:50. Обошлось без пострадавших. К слову, специалисты узнали, что ЧП возникло из-за неосторожного обращение с огнем.