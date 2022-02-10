Пожар произошел на территории двух садовых участков в Кемерове

Постоянный читатель сообщил редакции AVOKADO о пожаре, произошедшем накануне в частном секторе Заводского района Кемерова. За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кузбассу.
Сигнал об инциденте в СНТ Сухой Искитим поступил в экстренные службы в 21:45. Пожар наблюдался на территории двух участков. К моменту прибытия специалистов сгорели и обрушились обрешетки крыш садового дома и хозяйственной постройки. Ликвидировать возгорание общей площадью 47 м² удалось в 21:58. На тушение были направлены девять человек и две единицы техники, сообщили журналисту AVOKADO в МЧС по Кемеровской области.
Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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