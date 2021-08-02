Пожар произошел на горе Зеленой в Шерегеше

Накануне диспетчеру службы «112» поступило несколько сообщений о дыме, замеченном очевидцами на горе Зеленой. По отработке обращений были направлены несколько пожарных расчетов. Прибыв на место, специалисты определили, что причиной задымления является пожар: на горе горел сухой стланник на курумнике. Сотрудники экстренных служб начали разбираться с огнем.

- Оперативно подогнали технику, чтобы сделать минерализованную полосу вокруг очага – это препятствие для распространения огня, - отметил глава Таштагольского муниципального района Владимир Макута в публикации о пожаре в своем Instagram.

После этого пожарным удалось локализовать пламя, а затем потушить его полностью. После специалисты приступили к выполнению мероприятий, направленных на ликвидацию рисков повторного возникновения огня – проливке места происшествия.

По версии сотрудников экстренных служб, пожар мог быть вызван тем, что некие горожане выбросили окурок или горящую спичку.