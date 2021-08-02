Пожар произошел на горе Зеленой в Шерегеше

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Горная возвышенность в кузбасском курортном поселке оказалась в огне. Специалисты предполагают, что спровоцировать пожар могли люди.

Накануне диспетчеру службы «112» поступило несколько сообщений о дыме, замеченном очевидцами на горе Зеленой. По отработке обращений были направлены несколько пожарных расчетов. Прибыв на место, специалисты определили, что причиной задымления является пожар: на горе горел сухой стланник на курумнике. Сотрудники экстренных служб начали разбираться с огнем.

- Оперативно подогнали технику, чтобы сделать минерализованную полосу вокруг очага – это препятствие для распространения огня, - отметил глава Таштагольского муниципального района Владимир Макута в публикации о пожаре в своем Instagram.

После этого пожарным удалось локализовать пламя, а затем потушить его полностью. После специалисты приступили к выполнению мероприятий, направленных на ликвидацию рисков повторного возникновения огня – проливке места происшествия.


По версии сотрудников экстренных служб, пожар мог быть вызван тем, что некие горожане выбросили окурок или горящую спичку.

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