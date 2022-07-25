Пожар посреди дня разгорелся в доме кузбассовцев

Вчера 24 июля в 14:50 огонь охватил жилой дом в переулке Тульский в Ленинске-Кузнецком. К прибытию пожарных строение горело открытым пламенем. В результате обгорела и частично обрушилась обрешетка крыши здания, а также стены. Общая площадь возгорания достигла 40 "квадратов".

На ЧП выезжали восемь специалистов и две автоцистерны. Полностью ликвидировать пламя удалось к 15:07. Никто не пострадал. Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем, сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.