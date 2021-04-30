Пожар после взрыва баллона в Кемерове попал на видео

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Накануне в кемеровском поселке случился пожар, причиной которому, по сообщениям очевидцев, стал взрыв баллона.

В соцсетях появились кадры с места происшествия в кемероском поселке Пионер. Отмечается, что там произошел взрыв газового баллона.


В областном ГУ МЧС VSE42.Ru сообщили, инцидент произошел на улице Папанина в минувший четверг в 21:03.

– На момент прибытия хозпостройки горели открытым пламенем. В результате обгорели стены на мансардном этаже и крыша на общей площади 40 кв. метров, – рассказали в ведомстве.

Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Информации о пострадавших нет.

Фото/видео: Инцидент Кузбасс
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