Пожар после взрыва баллона в Кемерове попал на видео

В соцсетях появились кадры с места происшествия в кемероском поселке Пионер. Отмечается, что там произошел взрыв газового баллона.
В областном ГУ МЧС VSE42.Ru сообщили, инцидент произошел на улице Папанина в минувший четверг в 21:03.
– На момент прибытия хозпостройки горели открытым пламенем. В результате обгорели стены на мансардном этаже и крыша на общей площади 40 кв. метров, – рассказали в ведомстве.
Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Информации о пострадавших нет.
Фото/видео: Инцидент Кузбасс
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