Пожар площадью почти 130 м² произошел в кузбасском городе

Сигнал о возгорании в Топках поступил в экстренные службы накануне вечером, 29 августа. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что крыша частного нежилого дома на улице Кирова объята огнем.

Ликвидацией пожара занимались 14 человек и четыре единицы техники. Полностью потушить пламя удалось в 21:30. В результате инцидента обгорела обрешетка крыши, сгорело и обрушилось потолочное перекрытие. Кроме того, огонь повредил стены внутри здания, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Общая площадь пожара составила 122 "квадрата". Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.