Пожар площадью 900 м² произошел на оживленной улице в Кемерове

Сегодня ночью, 22 июня, специалистам экстренных служб поступило сообщение о пожаре в пункте приема макулатуры на улице Красноармейской в Кемерове. Об этом журналисту AVOKADO рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь полностью охватил металлический бокс, а также крышу кирпичного бокса, расположенного рядом. Ликвидировать возгорание удалось в 03:59. Ликвидацией занимались 38 человек и десять единиц техники, сообщили корреспонденту AVOKADO в кузбасском МЧС. Общая площадь пожара составила 900 м².

Пострадавших в результате инцидента нет. Предварительная причина пожара и причиненный огнем ущерб будут установлены.