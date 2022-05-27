Пожар площадью 500 м² произошел в кузбасском поселке

Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое жителями поселка Майзас, расположенного в Междуреченске. В объектив камеры попал огонь, охвативший жилой дом. Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, чтобы выяснить подробности.

Сигнал о пожаре на улице Мраморной поступил в экстренные службы в 11:37. К моменту прибытия первого подразделения горел одноэтажный дом на трех хозяев и хозяйственная постройка. В результате пожара сгорело и обрушилось перекрытие крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи. У хозяйственной постройки также обгорели стены и обуглилась деревянная обрешетка крыши. Площадь пожара составила 500 м², сообщили журналисту AVOKADO в кузбасском МЧС.

Ликвидацией занимались семь единиц техники и 29 человек. Причина возникновения возгорания будет установлена.