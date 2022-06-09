Пожар площадью 180 м² произошел ночью в кузбасском городе

0
Фото:  

Огнеборцы ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Кемеровской области.

Сегодня, 9 июня, на улице Ясная Поляна в Прокопьевске произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 00:14. Специалисты ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали журналисту AVOKADO, что к моменту прибытия первого подразделения горела стена многоквартирного двухэтажного дома, а также надворное строение. Самостоятельно эвакуировались четыре человека.


В результате возгорания обгорела стена дома, сгорела и обрушилась крыша хозяйственной постройки. Общая площадь пожара составила 180 м². К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники, сообщили в пресс-службе министерства корреспонденту AVOKADO.


Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37035

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined