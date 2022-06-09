Пожар площадью 180 м² произошел ночью в кузбасском городе

Сегодня, 9 июня, на улице Ясная Поляна в Прокопьевске произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 00:14. Специалисты ГУ МЧС по Кемеровской области рассказали журналисту AVOKADO, что к моменту прибытия первого подразделения горела стена многоквартирного двухэтажного дома, а также надворное строение. Самостоятельно эвакуировались четыре человека.

В результате возгорания обгорела стена дома, сгорела и обрушилась крыша хозяйственной постройки. Общая площадь пожара составила 180 м². К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники, сообщили в пресс-службе министерства корреспонденту AVOKADO.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.