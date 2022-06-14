Пожар охватил баню с постройками в кемеровском жилом районе

Минувшей ночью в 4:46 очевидцы сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу о пожаре на улице 2-я Иланская в ж.р. Ягуновский Кемеровского городского округа. Когда пожарные прибыли на место, то обнаружили, что открытое пламя объяло баню на участке и несколько хозяйственных построек.

– В результате сгорела деревянная обрешетка крыши бани и хозпостроек. Снаружи частично обгорела стена бани. Общая площадь составила 52 "квадрата", – рассказали AVOKADO в экстренных службах.

Ликвидировать пламя удалось под утро в 5:10. В результате инцидента никто не пострадал. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. На тушении работали 11 пожарных, которые прибыли на трех автоцистернах.