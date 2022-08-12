Пожар охватил административное здание на территории кузбасской шахты

Сегодня ранним утром около 4:10 на улице Шахтовая в Осинниковском городском округе загорелась административное кирпичное здание на шесть этажей. На тушение пламени экстренные службы региона отправили 17 человек и пять автоцистерн.

– К прибытию пожарных горел утеплитель между первым и вторым этажами. Общая площадь возгорания достигла 80 "квадратов", – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Причину происшествия предстоит выяснить специалистам. Само пламя удалось ликвидировать спустя час в 5:10. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации из электронных карт, на улице Шахтовая расположено шестиэтажное административное строение шахты "Осинниковская", а рядом с ним находятся хозяйственные корпуса.