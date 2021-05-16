Пожар охватил 14 гектаров леса в кемеровском Серебряном бору

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Специалисты из экстренных служб региона высказались о возгорании сухой травы в кемеровском Серебряном бору. В результате пожара сгорело 14 гектаров лесистого массива.

Из данных ведомства следует, что о возгорании сухой растительности на территории кемеровского Серебряного бора поступил борцам с огнем в 14:57.

– На месте работали четыре отделения пожарной охраны. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствовала. В 17:11 пожар ликвидирован, – передает сайт VSE42.Ru комментарий пресс-службы МЧС Кузбасса.

В результате произошедшего никто не пострадал, однако, площадь пожара составила 14 гектаров леса. В настоящий момент специалисты устанавливают детали инцидента, заверили в ведомстве.


При этом в Сети жители областного центра выразили свое мнение о процессе ликвидации пожара. С их слов, на месте работал только один экипаж пожарных и первыми с огнем начали бороться дети и очевидцы. Только спустя время подъехало подкрепление в виде двух автомобилей для тушения.

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