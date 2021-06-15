Пожар на березовской обогатительной фабрике унес жизнь сотрудницы

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Пожар, который возник на промышленном объекте в Березовском, стал причиной смерти женщины.

Появились подробности пожара в Березовском, где загорелось здание Центральной обогатительной фабрики. Выяснилось, что инцидент привел к гибели одной из сотрудниц.

– Погибла женщина 1963 года рождения, – прокомментировал пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

Кроме того, в соцсетях свидетели распространили информацию, что на момент возгорания в здании находились 147 человек, а в цеху – 48 человек. По словам очевидцев, огонь унес жизнь машинистки крана, которая якобы после задымления по неизвестной причине приняла решение вернуться в кабину.


Ранее редакция Avokado сообщала, что в Сети очевидцы распространили кадры, на которых запечатлено возгорание в здании Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) в Березовском.

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