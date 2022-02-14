Сегодня, 14 февраля, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева выложила приуроченный к Дню святого Валентина пост в Instagram. В нем она поздравила подписчиков с праздником, прикрепив видео, на котором фотографии Анны и Сергея Цивилева приведены в движение специальной программой и соединены с музыкой.

Получился ролик, на котором губернатор Кемеровской области с женой "исполняет" композицию Ирины Аллегровой и Игоря Крутого "Незаконченный роман".

Кроме того, Анна Цивилева обратила внимание на то, что история Дня всех влюбленных начинается еще в Древнем Риме.