+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

"Поющие" Сергей и Анна Цивилевы появились в Сети к 14 февраля

4
Фото:  

Супруга губернатора Кузбасса разместила в соцсети видео, на котором с помощью компьютерной технологии она "исполняет" музыкальную композицию вместе с мужем в честь Дня всех влюбленных.

Сегодня, 14 февраля, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева выложила приуроченный к Дню святого Валентина пост в Instagram. В нем она поздравила подписчиков с праздником, прикрепив видео, на котором фотографии Анны и Сергея Цивилева приведены в движение специальной программой и соединены с музыкой.


Получился ролик, на котором губернатор Кемеровской области с женой "исполняет" композицию Ирины Аллегровой и Игоря Крутого "Незаконченный роман".


Кроме того, Анна Цивилева обратила внимание на то, что история Дня всех влюбленных начинается еще в Древнем Риме.

Видео: Instagram / anna__tsivileva

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33628

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined