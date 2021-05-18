Пойманные благодаря ДНК-экспертизе братья получили срок из-за гибели горожанина в Кузбассе

Двое жителей Киселевска отправились в тюрьму из-за преступления, которое было совершено ими в 2017 году.

Исходя из данных, собранных в ходе расследования дела об убийстве, известно, что преступление было совершено в ноябре. Тогда же полицейские обнаружили труп 49-летнего местного жителя. Примечательным для правоохранителей стало то, что на его теле присутствовали следы насильственной смерти.

- Несмотря на комплекс мероприятий, которые были незамедлительно выполнены по уголовному делу, установить и задержать подозреваемого по горячим следам не представилось возможным. Так, по одежде потерпевшего была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, в ходе которой обнаружен ДНК-профиль неизвестного мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Таким образом, проверку провели и по федеральной базе данных геномной информации, однако подозреваемого так найти и не удалось. Работа по делу продолжалась.

В результате подозреваемый был установлено летом 2020 года. Тогда же ДНК-профиль 29-летнего мужчины совпал с ДНК разыскиваемого. На тот момент кузбассовец уже отбывал наказание за грабеж в исправительной колонии.

Мужчина не стал отрицать своей причастности к смерти 49-летнего мужчины, а также рассказал обо всех обстоятельствах, сопутствующих его гибели.

Так, правоохранителям стало известно, что погибший прибыл в жилище осужденного, разыскивая свою сожительницу. Она же проживала в этом доме, пока мужчина отбывал наказание в колонии. В этот момент в жилище было организовано небольшое застолье, на которое присоединиться позвали и новоприбывшего, а тот не отказался.

- Во время застолья он стал оказывать знаки внимания одной из присутствующих женщин, мужчины сделали ему замечание, затем избили и выгнали из дома, - добавили в СУ СКР.

Обвиняемый с младшим братом ушли за спиртным, а на улице встретили его. Они окликнули мужчину, однако он только выругался на них нецензурной лексикой. Между ними завязалась еще одна драка. Потерпевший оказался без сознания, а братья перетащили его во двор заброшенного дома. Один из родственников покинул место. В это же время потерпевший пришел в себя и попытался высвободиться, однако только разозлил оппонента. Последний взялся за стекло и ранил осколком потерпевшего по горлу. Из-за повреждений, нанесенных обвиняемым, мужчина скончался на месте.

Разбирательства по делу дошли до суда, в котором обоих признали виновными. 30-летнего мужчину осудили на срок 9 лет заключения в колонии строго режима, а второго – его 27-летнего брата на два года условно с испытательным сроком в два года.