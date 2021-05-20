Повышение уровня воды в Томи до опасной отметки ожидается в Новокузнецке

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Томь в южной части Кемеровской области может выйти из берегов. Об опасности подтопления предупредили сотрудники экстренных служб региона.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями на четверг и пятницу, 20 и 21 мая, на территории южной части Кузбасса ожидается, что неблагоприятная ситуация сложится на Томи. Рост уровня реки будет обусловлен и активным снеготаянием.

– Возможно повышение уровня воды в реке Томь до опасной отметки, выход воды на пойменные участки и подтопление прибрежных территорий шестого километра, Вертолетной площадки, разъезда Абагуровского, Форштадта, поселка Кульяновка, теруправления Притомский, дороги на Карлык, – сообщается в МБУ «Управление по защите населения и территории» города Новокузнецка.

Кузбассовцам, проживающим на территориях, указанных в предупреждении, рекомендуют заранее подготовить все необходимые документы и вещи, чтобы в будущем быть готовыми к эвакуации с опасных участков.


Уровни рек на 8:00 четверга, 20 мая, снова поднялись. Томь в Мысках достигла 576 сантиметров высоты, до опасного уровня оставалось еще 24. В Новокузнецке прирост за сутки составил 20 сантиметров, до опасного уровня оставалось еще 60.

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