Повторное рассмотрение дела о попытке убийства адвоката состоится в Кемерове

В Кемерове состоится повторное слушание дела о покушении на убийство известного адвоката. Заседание состоится в Центральном районном суде, о чем сообщил "Коммерсант-Сибирь".

По информации издания, приговор киллеру отменен, предположительно, из-за процессуальных нарушений. Согласно картотеке дел Кемеровского областного суда, данное решение было принято на заседании 21 сентября.

Напомним, 6 ноября 2019 года в центре Кемерова несостоявшийся убийца выстрелил в адвоката, выходящего из здания. Позже следователи установили личность стрелка и возбудили уголовное дело. Оказалось, что киллер работал по найму, ориентируясь на фотографию адвоката. Впоследствии суд приговорил прибывшего в Кузбасс из Приморского края мужчину к девяти с половиной годам колонии.