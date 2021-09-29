Повторное рассмотрение дела о попытке убийства адвоката состоится в Кемерове

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Суд заново рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство кузбасского адвоката, поскольку приговор был отменен.

В Кемерове состоится повторное слушание дела о покушении на убийство известного адвоката. Заседание состоится в Центральном районном суде, о чем сообщил "Коммерсант-Сибирь".


По информации издания, приговор киллеру отменен, предположительно, из-за процессуальных нарушений. Согласно картотеке дел Кемеровского областного суда, данное решение было принято на заседании 21 сентября.


Напомним, 6 ноября 2019 года в центре Кемерова несостоявшийся убийца выстрелил в адвоката, выходящего из здания. Позже следователи установили личность стрелка и возбудили уголовное дело. Оказалось, что киллер работал по найму, ориентируясь на фотографию адвоката. Впоследствии суд приговорил прибывшего в Кузбасс из Приморского края мужчину к девяти с половиной годам колонии.

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