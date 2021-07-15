Повторная вакцинация от COVID-19 стартовала в Кузбассе

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Жители шахтерского края стали приходить к медикам для ревакцинация от китайского вируса.

Замминистра здравоохранения Оксана Абросова сообщила о ревакцинации жителей Кемеровской области. Подробности она сообщила в ходе брифинга, который состоялся в четверг, 15 июля.

– Уже начинают у нас проводить повторную вакцинацию. Вакцинируем тем же Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V), также двумя инъекциями, – сказала чиновница.

Кроме того, представитель министерства пояснила, что титр антител перестал играть важную роль во время принятия решения о вакцинации. Так, в случае если человек переболел или привился полгода назад, то ему в любом случае необходимо проходить вакцинацию – впервые или повторно.

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