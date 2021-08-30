Поверившая в компенсацию от вкладов в "МММ" жительница Кузбасса потеряла более 2 млн рублей

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У известной финансовой пирамиды, которая была ликвидирована еще в прошлом веке, появилась новая "жертва" – ей оказалась доверчивая жительница Юрги.

В Юрге полицейские узнали об обмане 48-летней горожанки. Женщине позвонил неизвестный, который заявил, что за ранее приобретенные акции "МММ" ей положена компенсация в сумме более 5 000 000 рублей. Аферисты убедили свою жертву, что для получения этих средств ей необходимо оплатить "услуги страхования, электронных переводов и проверок".

В течение недели потерпевшая перечисляла деньги на указанные счета и в результате лишилась в общей сложности 2 370 000 рублей. Никакая компенсация ей так и не поступила, а звонивший перестал выходить на связь, пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Только после исчезновения собеседников женщина поняла, что ее обманули.После этого потерпевшая обратилась в полицию, а там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

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