В Юрге полицейские узнали об обмане 48-летней горожанки. Женщине позвонил неизвестный, который заявил, что за ранее приобретенные акции "МММ" ей положена компенсация в сумме более 5 000 000 рублей. Аферисты убедили свою жертву, что для получения этих средств ей необходимо оплатить "услуги страхования, электронных переводов и проверок".

— В течение недели потерпевшая перечисляла деньги на указанные счета и в результате лишилась в общей сложности 2 370 000 рублей. Никакая компенсация ей так и не поступила, а звонивший перестал выходить на связь, — пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Только после исчезновения собеседников женщина поняла, что ее обманули.После этого потерпевшая обратилась в полицию, а там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.