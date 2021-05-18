Повара кузбасской школы кормили детей сомнительной крупой

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Проверяющие выявили нарушения в сфере обеспечения питания детей в одной из школ Крапивинского района Кемеровской области. На складе были обнаружены крупы без подтверждающих безопасность продукта документов.

По данным Управления регионального Россельхознадзора, в апреле этого года в учреждении была проведена проверка, в ходе которой были проинспектированы восемь партий круп, которые находились в обороте и на хранении в складе учреждения.


Кроме того, из результатов работы специалистов было установлено, что фасоль, кукурузная и ячменная перловая крупы закуплены школой без декларации о соответствии.

– Учреждению выдано предписание, согласно которому крупа в общем количестве более 12 кг изъята из оборота, – сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

За упущение юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 7.18 "Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна". Санкция данной статьи предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа на сумму до 2 тысяч рублей, а для учреждений – до 20 тысяч рублей.

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