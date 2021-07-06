Потративший деньги из найденного кошелька новокузнечанин попал под уголовное преследование

0
Фото:  

Житель южной столицы Кузбасса разыскал бумажник в магазине и решил воспользоваться деньгами, находившимися в нем. На чужие средства мужчина приобрел алкоголь, а после выступил фигурантом уголовного дела.

К полицейским в Новокузнецке обратилась 52-летняя горожанка, которая рассказала, что стала жертвой кражи - неизвестный похитил ее кошелек, в котором находились более 10 тысяч рублей. Сама горожанка пояснила, что накануне забыла его на подоконнике одного из магазинов с продуктами, однако не обнаружила его, вернувшись за бумажником.


Просмотрев записи с камер наблюдения в магазине, правоохранителям удалось вычислить предполагаемого преступник – им оказался 38-летний местный житель.

- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, заметив чужой кошелек на окне, похитил и потратил находившиеся в нем наличные на покупку алкоголя, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит 5 лет заключения в местах лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26804

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined