Потративший деньги из найденного кошелька новокузнечанин попал под уголовное преследование

К полицейским в Новокузнецке обратилась 52-летняя горожанка, которая рассказала, что стала жертвой кражи - неизвестный похитил ее кошелек, в котором находились более 10 тысяч рублей. Сама горожанка пояснила, что накануне забыла его на подоконнике одного из магазинов с продуктами, однако не обнаружила его, вернувшись за бумажником.

Просмотрев записи с камер наблюдения в магазине, правоохранителям удалось вычислить предполагаемого преступник – им оказался 38-летний местный житель.

- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник, заметив чужой кошелек на окне, похитил и потратил находившиеся в нем наличные на покупку алкоголя, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о краже. Ему грозит 5 лет заключения в местах лишения свободы.