Потоп в кемеровском ЛДК произошел после плановых работ

Согласно информации, оставленной представителями Минспорта в социальных сетях, утечка воды в кемеровском ледовом дворце "Кузбасс", построенном СДС, произошла после того, как плиты ледового поля начали готовить к покраске. Штатные работы по растопке льда привели к тому, что каналы водоотведения переполнились, что, судя по всему, и могло стать причиной инцидента.

‒ При растопке льда произошло переполнение каналов водоотведения и утечка воды в нескольких местах по периметру поля, ‒ заявили сотрудники министерства.

При этом отмечается, что окончательную причину протечки специалисты сейчас назвать не могут.

‒ Окончательно установить причины протечек будет возможно после полного высыхания плиты, ‒ рассказали представители регионального Минспорта.

Напомним, накануне кемеровчане поделились кадрами, на которые попала стекающая с потолка и стен ЛДК вода. Кроме того, горожане ранее жаловались на неудовлетворительное состояние комплекса, на строительство которого ушло 7,5 млрд рублей. Также кровля спортивного объекта протекала.