Потоп случился на оживленном проспекте в Кемерове

Сегодня, 5 февраля, в социальных сетях появилось видео, снятое на проспекте Октябрьском в Кемерове. На кадрах видна вода, залившая часть территории парковки, а также рабочие, которые, по-видимому, заняты устранением утечки.

– Потоп на Октябрьском, – подписал ролик автор.

Причины возникновения данной ситуации пока неизвестны.

Напомним, что несколько дней назад на бульваре Строителей произошла коммунальная авария, лишившая воды несколько сотен жителей ближайших домов. Спустя некоторое время на этом же бульваре случился еще один потоп.