Потоп начался в новой кузбасской школе за почти 900 млн рублей после проверки губернатора

Согласно данным из социальных сетей, потоп произошел в школе № 160, которая расположена в Тайге. На опубликованных кадрах видно, как вода льется с потолка и скапливается на полу.

- После уезда губернатора, в тайгинской школе №160 начался потоп, - написал автор видео.

12 августа новую школу посетил глава Кемеровской области Сергей Цивилев, который проверил готовность современного учреждения к учебному году. На создание трехэтажного здания, проект которого готовился кузбасскими специалистами, было выделено 841,9 миллиона рублей.

- Строители выполнили свою задачу в срок, с достаточно высоким уровнем качества, - высказался во время рабочего визита Сергей Цивилев.

Школа № 160, помимо современного оборудования, также имеет бассейн, медицинский блок, атриум и просторные актовый и спортивный залы.

Ранее редакция AVOKADO подробнее писала о новой тайгинской школе.