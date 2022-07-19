Сегодня, 19 июля, новокузнечане разместили в социальных сетях видеоролик, снятый в Новоильинском районе города. Очевидцам удалось снять на камеру автомобили, которые вынуждены двигаться по перекрестку с кольцевым движением через толщу воды. Как отметили горожане, данная ситуация возникла после дождя 17 июля.

‒ Кольцо "Роддом". Как хороший дождь, так потоп, ‒ высказались новокузнечане.

Напомним, что жители Новоильинского района Новокузнецка ранее поделились кадрами, на которых запечатлена практически аналогичная ситуация. Синоптики предупредили, что в ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки.

Более подробный прогноз синоптиков приводила редакция AVOKADO.