Потоп на новокузнецком "кольце" попал в объектив камеры очевидцев

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Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса запечатлели на видео машины, проезжающие по довольно глубокой воде.

Сегодня, 19 июля, новокузнечане разместили в социальных сетях видеоролик, снятый в Новоильинском районе города. Очевидцам удалось снять на камеру автомобили, которые вынуждены двигаться по перекрестку с кольцевым движением через толщу воды. Как отметили горожане, данная ситуация возникла после дождя 17 июля.

‒ Кольцо "Роддом". Как хороший дождь, так потоп, ‒ высказались новокузнечане.

Напомним, что жители Новоильинского района Новокузнецка ранее поделились кадрами, на которых запечатлена практически аналогичная ситуация. Синоптики предупредили, что в ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки.


Более подробный прогноз синоптиков приводила редакция AVOKADO.

Видео: ВКонтакте / ЧП|ДТП Новокузнецк

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