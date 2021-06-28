Потолок обвалился в кемеровском жилом доме

Публикация появилась на просторах Сети в понедельник днем, 28 июня. В подписи к посту кемеровчанка пожаловалась на ЧП, которое произошло в ее жилище: в доме по улице Гагарина 107 рухнул потолок.



– Вчера обвалился потолок в зале прям на кровать ,капает на кухне. Такая ситуация не первый раз. Дом не хотят признавать аварийным. В доме живут дети. Цивилеву написали ответа нет, – заявила автор.

Кроме того, она прикрепила несколько фотографий с места происшествия. На кадрах можно заметить, что в помещении местами обсыпался потолок и отвалились потолочные плиты.