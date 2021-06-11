Потолок больницы обвалился в кузбасском городе во время ремонта

Вскоре на сообщения пользователя ответили представители указанного медучреждения. По их словам наиболее масштабные повреждения потолка произошли в кабинетах на четвертом этаже здания. Причиной этому стало обильное таяние снега, а также дождь, который пошел во время ремонта кровли и залил незакрытые участки перекрытий.

В больнице отметили, что в настоящее время гидроизоляция установлена, а восстановление потолка в кабинетах будет проведено после завершения ремонта крыши.