Потолок больницы обвалился в кузбасском городе во время ремонта

В социальных сетях житель Осинников поделился снимками, которые были сделаны в городской больнице. На кадрах видно, что потолок в помещениях находится в плачевном состоянии и даже частично обвалился.
– Маммограф купили и крышу разобрали и вот результат. Хотя синоптики предупреждали, что будут дожди, – подписал фотографии горожанин.
Вскоре на сообщения пользователя ответили представители указанного медучреждения. По их словам наиболее масштабные повреждения потолка произошли в кабинетах на четвертом этаже здания. Причиной этому стало обильное таяние снега, а также дождь, который пошел во время ремонта кровли и залил незакрытые участки перекрытий.
В больнице отметили, что в настоящее время гидроизоляция установлена, а восстановление потолка в кабинетах будет проведено после завершения ремонта крыши.
Фото: соцсети
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