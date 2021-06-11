Потолок больницы обвалился в кузбасском городе во время ремонта

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Житель одного из городов Кемеровской области сообщил в социальных сетях об обвалившемся потолке в местной больнице. В учреждении ответили, что причиной стало таяние снега и дождь во время ремонта.

В социальных сетях житель Осинников поделился снимками, которые были сделаны в городской больнице. На кадрах видно, что потолок в помещениях находится в плачевном состоянии и даже частично обвалился.

– Маммограф купили и крышу разобрали и вот результат. Хотя синоптики предупреждали, что будут дожди, – подписал фотографии горожанин.

Вскоре на сообщения пользователя ответили представители указанного медучреждения. По их словам наиболее масштабные повреждения потолка произошли в кабинетах на четвертом этаже здания. Причиной этому стало обильное таяние снега, а также дождь, который пошел во время ремонта кровли и залил незакрытые участки перекрытий.


В больнице отметили, что в настоящее время гидроизоляция установлена, а восстановление потолка в кабинетах будет проведено после завершения ремонта крыши.

Фото: соцсети

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