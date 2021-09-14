Поток воды затопил новокузнецкий дом после подачи отопления

Новокузнечане рассказали в соцсетях о потопе, который произошел в многоквартирном доме по улице Дружбы после подачи тепла в жилища. К сообщению прикреплен ролик, на котором запечатлены стекающие сверху потоки воды в подъезде дома.

– Со вчерашнего вечера, включили отопление, в квартиры с чердака хлынул потоп воды. Сегодня аналогичная картина. Зная, что порыв в системе отопления, вновь запустили систему, – сокрушаются горожане.

Ситуацию прокомментировали в городской администрации, пояснив, что по данному пройдет проверка.

– Информация по данному инциденту передана в работу Комитета ЖКХ. В ближайшее время специалисты по данному адресу произведут проверку, – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, горожане выразили опасения, что вода может повредить технику и проводку, отметив плачевное состояние дома в целом.