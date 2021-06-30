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Поток воды с потолка в кузбасском городе затопил подъезд жилого дома

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Фото:  

Жителб кузбасского города в сообществе социальной сети опубликовал съемку, как поток воды с потолка затопил подъезд.

Автор публикации заверил, что инцидент произошел на территории пгт Грамотеино в

микрорайоне Ивушка в жилом доме №21 по улице Павловского. С его слов, ответственные службы игнорирую проблему и поток воды продолжает затапливать подъезд.

Прошу вашей помощи это микрорайон Ивушка пгт Грамотеино дом 5 службы ЖКХ меры не принимают (пунктуация авт. прим. ред.), заявил местный житель.

Судя по видеозаписи, течение жидкости начинается с потолка и под напором спускается по стенам, где далее мощная струя заливает лестничную площадку, спускаясь по лестницам на нижние этажи.

Видео: ВКонтакте / "Типичное Белово"

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