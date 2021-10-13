Поток мочи хлынул в квартиру межуреченки с потолка

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Любовь жительницы кузбасского города к животным стала причиной конфликта с соседями, одна из которых пожаловалась на водопад из мочи, затопивший через люстру ее квартиру.

Жительница многоквартирного дома в городе Междуреченск не смогла стерпеть близкого проживания с собаками, которых приютила соседка с верхнего этажа. В интервью "Кванту" женщина рассказала, что была вынуждена наблюдать водопад из мочи животных с потолка, после чего ее люстра перестала работать. Чтобы уберечь остальное имущество собеседница издания была вынуждена обмотать мебель защитной клеенкой.

– В квартире нет пола, живет как бомжиха, спит с собаками, они прям там писают и какают, гадят. И в подъезде они то же самое делают. Сейчас их пять, а было семь собак, две агрессивные. Одну убил, не знаю, кто именно. Собака кинулась на ребенка, и вот убил, – прокомментировала местная жительница.

В ответ собачница рассказала, что более 10 лет назад неизвестные подкинули под ее дверь мешок с восемью животными. Оставить на улице четвероногих друзей она не смогла и приютила в квартире.


Однако из-за конфликта с соседями любительница животных задумалась о переселении части домочадцев.

Фото: Квант

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